Giuliano Sangiorgi riceve il “Musicante Award – Premio Pino Daniele”

Roma, 17 giu. (askanews) – In occasione del concerto dei Negramaro sabato 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Alessandro Daniele, Presidente della Fondazione Pino Daniele Ets, ha consegnato a Giuliano Sangiorgi il premio speciale Musicante Award, dedicato a Pino Daniele.A 40 anni dall’album “Pino Daniele Musicante”, nasce Musicante Award – Premio Pino Daniele, di cui Giuliano Sangiorgi è il primo testimonial, poiché rappresenta l’ideale artista Musicante, per la qualità della sua musica interpretata con passione e sentimento. “Questa è una chitarra simbolo – ha dichiarato Alessandro Daniele, nel momento della consegna del premio a Giuliano Sangiorgi – un testimone del Musicante Award Premio Pino Daniele, che la Fondazione ripone nelle tue mani”.Nel corso del concerto Giuliano Sangiorgi ha reso omaggio Pino Daniele invitando sul palco Alessandra Tumolillo, giovane cantante chitarrista sostenuta dalla Fondazione Pino Daniele, con cui ha reinterpretato “Napule è”, trasformando lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in un tripudio di voci, luci e “mille culure”. L’opera del “mascalzone latino” è stata proposta anche nell’opening act dalla prima tranche dei 40 giovani studenti provenienti dai corsi Pop Rock del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano con la collaborazione di alcuni allievi di Jazz e di musica Classica.I giovani talenti promossi dalla Fondazione Pino Daniele Ets torneranno a esibirsi sul palco dei Negramaro per l’opening act del concerto in programma sabato 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Questi i giovani protagonisti dell’opening act dei concerti dei Negramaro: Alessandra Tumolillo (chitarra e voce), Alessia Turcato (piano e voce), Valentina Brozzu (chitarra e voce), Alfredo Veltri, Chiara Pavone, Chiara Tegas, Giulia Salgarella, Greta Bragoni, Laura Salvi, Luana Fraccalvieri, Margherita Garavaglia, Rosita Brucoli, Rossana De Pace, Simone Famiglietti, Valentina Gnesutta (cantanti), Filippo Loi, Giulio Milanesi, Giuseppe Ruocco (chitarra), Emanuela Smeraldi, Federico Daniel, Simone Longo (pianoforte), Alberto Antonucci, Ferdinando Gigi, Francesco Masetti, Nicole Saviozzi (basso), Carola Avola, Jonathan Franceschini Batista, Martino Malacrida, Nicolas Francesco Megna, Raffaella Migliaccio, Riccardo Bettarello, Stefano Maniero, Vincenzo Pontoni (batteria), Daniele Nocella (tromba), Edoardo Viganò (sax), Oliseh Obiarinze (trombone), Nicoletta Palumbo (violino), Sara Portaro (viola) e Sonia Burk (violoncello).La direzione Musicale dell’opening è stata affidata a Fabrizio Bianco, docente di Composizione Pop Rock del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e direttore Artistico dei progetti di Alta formazione musicale della Fondazione Pino Daniele Ets. Gli allievi hanno anche partecipato al percorso pedagogico musicale “I Suoni delle Emozioni – Relazionarsi ed esprimersi con la musica”, promosso da Fondazione Pino Daniele Ets e attivo su Napoli presso Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli, grazie al supporto della musica dei Negramaro. Le attività pedagogiche sono state guidate da Fabrizio Bianco ed Elisabetta Gagliardi, docente di Canto Pop Rock del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. La Fondazione Pino Daniele Ets ha scelto di coinvolgere nell’opening un gruppo di studenti iscritti al corso di Fashion Design di ABANA – Accademia di Belle Arti di Napoli (Annalisa Di Filippo, Alessandro Pugliese, Michele Pio Bernardo, Francesca Iaccarino e Salvatore d’Aiello) e Accademia di Belle Arti di Brera-Milano (Giovanni di Mauro, Rita Gottarelli e Roberto di Franco) a cui saranno affidati il confezionamento degli abiti (con la partecipazione speciale della Biseta S.p.a.), lo styling (con il contributo della Antony Morato) e il make-up dei 40 allievi che suoneranno sul palco prima dei Negramaro. Lo scopo è di creare una sinergia tra il mondo della formazione nell’ambito della moda e quello della musica, basata sulla contaminazione tra linguaggi artistici diversi. (Art Direction Prof.ssa Paola Maddaluno; coordinamento ABANA: Annalisa Di Filippo; styling: Alessandro Pugliese, Alba Serrenti; Make-up: Salvatore d’Aiello; Francesca Iaccarino. Operatore video: Michele Bernardo. Fashion designer Brera: Giovanni di Mauro). La Fondazione Pino Daniele si conferma una fucina per i giovani talenti. L’educazione dei ragazzi, il contrasto alla povertà educativa minorile e il supporto alle nuove generazioni mediante la musica e le arti in generale, infatti, sono la vera e propria mission dell’ente. Il 19 settembre chiudono le iscrizioni per partecipare al Musicante Award – Premio Pino Daniele, il Live Contest di musica pop rock rivolto ai giovani artisti in possesso di conoscenze musicali professionali e di un repertorio di opere originali. È possibile presentare la propria candidatura compilando il form disponibile sul sito di Fondazione Pino Daniele Ets.