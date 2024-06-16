 Veneto, 84% aziende pronte ad assumure nei prossimi sei mesi – askanews.it


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Veneto, 84% aziende pronte ad assumure nei prossimi sei mesi

Lo evidenzia un’indagine di FÃ²rema
Giu 16, 2024
Roma, 16 giu. (askanews) – L’84% delle aziende del Veneto Ã¨ pronta ad assumere nei prossimi sei mesi. E’ quanto emerge da un’indagine FÃ²rema sul tessuto economico del Veneto. La manifattura guida le richieste (44% di assunzioni nel settore operations), tra le figure piÃ¹ cercate il progettista tecnico. Ma l’83% delle aziende ha difficoltÃ  a trovare il profilo ideale.

“L’84% delle aziende venete Ã¨ pronto ad assumere nuovo personale nei prossimi sei mesi, con una percentuale ancora piÃ¹ alta nel settore metalmeccanico, a conferma della forte domanda di lavoro nel mercato attuale”, dichiara Matteo Sinigaglia, direttore generale di FÃ²rema. (segue)

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