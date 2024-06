Al via il vertice G7, oggi focus su Africa, Medio Oriente e Ucraina

Bari, 13 giu. (askanews) – Al via a Borgo Egnazia il vertice G7. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta accogliendo i leader. La prima ad arrivare è stata la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.La giornata di oggi prevede tre sessioni dedicate ad Africa e cambiamento climatico, Medio Oriente e Ucraina, con la presenza del presidente Volodymyr Zelensky. Questa sera ricevimento al Castello Svevo di Brindisi, offerto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla serata, secondo quanto si apprende, non dovrebbe partecipare il presidente Usa Joe Biden, arrivato in Puglia ieri sera. Alle 19.45 di oggi Biden e Zelensky terranno una conferenza stampa.