Padel, Coppa Club MSP; Forte Padel Gang campione a Roma e provincia

Roma, 12 giu. (askanews) – Forte Padel Gang nelle finali di Roma e Provincia, Padel Colli Portuensi White in quella regionale. Sono le regine della Coppa dei Club Msp, il più grande campionato nazionale amatoriale a squadre organizzato da Msp Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Dopo una fase provinciale e regionale che ha coinvolto oltre 250 squadre e 4mila tra giocatrici e giocatori, ricorda una nota, al Conti Sport City di Anzio – circolo gestito dall’ex campione del mondo e leggenda giallorossa Bruno Conti, insieme ai figli Daniele e Andrea – si sono disputate le fasi finali, con le due formazioni romane che rappresenteranno la Regione Lazio, insieme ai campioni nazionali uscenti della Pelota Padel di Latina, alla finale nazionale Padel MSP Italia, in programma dal 12 al 14 luglio a Parma, insieme alle squadre di Umbria, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche e Campania.Il Forte Padel Gang conquista dunque per la prima volta l’ambito titolo provinciale nel campionato che ha raccolto il maggior numero di squadre iscritte: ben 212 formazioni si sono date battaglia da febbraio scorso, fino all’epilogo di sabato con il circolo capitanato da Fabio Di Bartolomeo che ha alzato la coppa al cielo dopo la vittoria al doppio misto di spareggio contro il Padel Colli Portuensi White. Nella giornata di sabato, oltre alla finale principale del tabellone Pro Team, si sono svolte anche le finali del tabellone High Team, con la vittoria del Domar Marrakaos per 3-2 contro il Garden Civitavecchia Rossa, e del tabellone Starter Team, che ha visto il Busen B battere per 3-1 il Padeltwon Spritz. Terminata la fase provinciale, domenica mattina si è svolta la finale regionale Lazio, che ha visto in campo il Padel Colli Portuensi White (seconda classificata di Roma e Provincia), il Latina Padel Club (vincitore della Coppa dei Club Latina) e la Scuola Padel Viterbo. Ad avere la meglio è stato il Padel Colli Portuensi White, che dopo il titolo provinciale conquistato nel 2023 aggiunge un altro trofeo in bacheca, stavolta regionale. Vincitori e finalisti sono stati premiati dalla famiglia Conti, con in testa Bruno Conti che ha consegnato le coppe dei primi classificati delle finali di Roma e Provincia e Regione Lazio.Nel weekend si è giocata la finale regionale anche in Abruzzo, con 43 squadre al via provenienti da tutta la regione e dal Molise. Per la prima volta nella storia, la competizione regionale è stata vinta dal Bombonera Blu: il club di Chieti alla sua terza partecipazione ha conquistato il titolo regionale vincendo contro il Magic Sport di Martinsicuro al termine di una combattutissima finale terminata con il misto di spareggio. Bombonera e Magic Sport rappresenteranno dunque la regione Abruzzo alla finale nazionale di Parma. “Il tabellone delle squadre finaliste si sta completando e la Coppa dei Club MSP sta entrando nella sua fase decisiva – le parole del responsabile nazionale di Msp Italia, Claudio Briganti -. Ci fa piacere aver respirato l’aria del grande evento al Conti Sport City, che ringrazio per l’accoglienza. Un weekend di padel nel rispetto dei valori dello sport e del divertimento, che sono due dei pilastri della nostra attività”.