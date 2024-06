Giovedì a Borgo Egnazia il G7 di Meloni. Con Papa Francesco, Lula e Milei

Roma, 12 giu. (askanews) – Papa Francesco, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, il presidente del Brasile Luis Ignacio Lula da Silva (presidente del G20), quello turco Recep Tayyip Erdogan, quello argentino Javier Milei, la direttrice dell’Fmi Kristalina Georgieva. Sono questi alcuni degli ‘ospiti’ che prenderanno parte al vertice del G7 che si apre giovedì a Borgo Egnazia, in Puglia.Fino a sabato sono in programma tre giornate fra sessioni e bilaterali nelle quali leader affronteranno le principali questioni globali. Oltre ai capi di Stato e di Governo dei sette Stati membri, al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen prenderanno parte ai lavori anche i rappresentanti di alcuni Stati e organizzazioni internazionali invitati dalla presidenza di turno. Tra questi ci sono il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune; il presidente della Banca Africana di Sviluppo Akinwumi Adesina; il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga; il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed; il re di Giordania Abdallah II; il presidente del Kenya William Ruto; quello della Mauritania Mohamed Ould Ghazouani, presidente dell’Unione Africana; il segretario generale dell’OCSE Mathias Cormann; il presidente tunisino Kaïs Saïed. I leader arriveranno giovedì alle 10.30 e si riuniranno per una prima sessione dedicata ad “Africa, cambiamento climatico e sviluppo” a cui ne seguirà una sul Medio Oriente. Nel primo pomeriggio si parlerà di Ucraina, con la presenza del presidente Volodymyr Zelensky. In serata, a Brindisi, il ricevimento al Castello Svevo offerto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Nelle sessioni di venerdì si parlerà di migrazioni; Indo-Pacifico e sicurezza economica; Intelligenza artificiale con l’intervento di Bergoglio. In serata la sessione finale con l’adozione delle conclusioni, prima dell’evento che vedrà un concerto di Andrea Bocelli. Il sabato mattina sarà dedicato agli incontri bilaterali, prima della conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in programma alle 14.