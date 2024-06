Donzelli: il caso Signorelli è chiuso, la sinistra è un pò schifosa

Roma, 8 giu. (askanews) – “Il caso è chiuso. Le parole sono gravissime, ovviamente. Ma la polemica è della sinistra che tira fuori chat private di sei anni fa per accusare un partito. Ricordo che la professoressa Di Cesare, quella che insulta Giorgia Meloni, ha pubblicamente difeso la terrorista Balzarani. Questa indignazione un tanto al chilo della sinistra mi lascia perplesso. E un po’ mi schifa”. Lo afferma il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, a proposito dell’autosospensione da portavoce del ministro Francesco Lollobrigida di Paolo Signorelli, a seguito della pubblicazioni di sue conversazioni dal tono antisemita e neofascista con il capo degli ultras della Lazio “Diabolik”, al secolo Fabrizio Piscitelli.“Signorelli – afferma Donzelli- è uno che lavora per noi, la classe dirigente non c’entra. Io non guardo le chat private. Vorrei vedere se qualcuno si mette a spulciare nelle chat private del partito democratico, o anche di Repubblica. Vediamo che cosa vienefuori.Comunque Signorelli si è autosospeso e ha tolto alla sinistra la soddisfazione di fare la polemica”.