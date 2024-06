Maltempo in Friuli, recuperati i corpi delle due ragazze travolte dalla piena del Natisone

Roma, 2 giu. (askanews) – Sono stati individuati e recuperati dai vigili del fuoco i corpi delle due ragazze, che insieme ad un loro amico di 23 anni, sono stati travolti venerdì dalla piena del fiume Natisone a Premariacco, in provincia di Udine. I corpi delle giovani sono stati individuati dalle squadre dei vigili del fuoco una a 700 metri e l’altra a un chilometro più a valle. Proseguono le ricerche del ragazzo che era in loro compagnia, travolto anche lui dalla corrente, dopo che i tre non erano riusciti ad afferrare le corde dei soccorritori. Drammatiche le ultime immagini dei tre giovani, abbracciati nel tentativo di resistere alla furia dell’acqua.