Artisti internazionali e anteprime, entra nel vivo “Cartoons On The Bay”

Pescara, 30 mag. (askanews) – John Musker, Leslie Iwerks, Bruce Morris, Sara Pichelli, artisti internazionali tra i più noti nel mondo dell’animazione e del fumetto. Saranno loro i principali protagonisti della seconda giornata, venerdì 31 maggio, di “Cartoons On The Bay”, il Festival Internazionale dell’Animazione della Transmedialità e delle Meta Arti, in programma fino al 2 giugno a Pescara, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e il Ministero dello Sport e i Giovani.Venerdì 31 maggio sarà anche il giorno dedicato alla Spagna, il Paese ospite scelto per questa edizione. Le più recenti produzioni per bambini e ragazzi di Italia e Spagna saranno messe a confronto per discutere di nuove opportunità, sfide e strategie con due panel a partire dalle 10 all’Aurum di Pescara con gli interventi dei principali produttori e manager del mondo dell’animazione. E poi gli artisti della narrazione animata come Bruce Morris. Tra i suoi lavori più noti “Hercules” e “Basil l’investigatopo”. L’artista parlerà del processo creativo, di come ideare storie senza tempo in un incontro a partire dalle 11.30. Special Guest italiana sarà la cartoonist Sara Pichelli che quest’anno riceve il “Premio Sergio Bonelli”. Autrice Marvel dal 2008, lavora su testate di alto profilo come X-men, GOTG, Spider-Man. Pichelli lega il suo nome principalmente al successo di Miles Morales che co-crea insieme a B.M.Bendis nel 2012, nello stesso anno vince due Stan Lee Awards e un Eagle Award.I segreti dietro a personalità e ai brand più noti dell’animazione saranno svelati dalla regista e produttrice statunitense Leslie Iwerks. In esclusiva per “Cartoons” il regista e animatore John Musker presenterà l’anteprima speciale e il dietro le quinte del suo ultimo cortometraggio “I’m Hip”. Il futuro dell’animazione, il disegno 3D, il Metaverso saranno i temi al centro di alcuni incontri con alcune chicche come la presentazione dik “Twilight Daycare: The Show” la prima serie comica immersiva interamente prodotta sulla piattaforma per videogiochi Roblox.Per gli eventi dedicati al pubblico arriva il “Ruggito del Coniglio”, con Antonello Dose e Marco Presta, in diretta da piazza della Rinascita per Rai Radio2, continuano i giochi sportivi per bambini e i live di “No Name Radio”. Per i più piccoli il divertimento sarà assicurato da Radio Kids che presenta “Big Bang Live” con Armando Traverso e il pupazzo Lallo. In chiusura di giornata, momento imperdibile per grandi e piccini: un ensemble di Trombe, Ottoni e Percussioni, composto da 18 elementi del Conservatorio di Santa Cecilia, proporrà temi musicali tratti dai grandi classici del mondo dell’animazione da Biancaneve a Cenerentola, da Gli Aristogatti a Il Re Leone, Madagascar, La Carica dei 101, Kung Fu Panda, Tom e Jerry e tanti altri.