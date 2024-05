Meloni: De Luca mi ha insultata e mi sono difesa

Roma, 29 mag. (askanews) – “Su De Luca si è parlato tanto: sono stata insultata e banalmente mi sono difesa. La sinistra che quando io sono stata insultata non ha detto mezza parola e ora si straccia le vesti si dovrebbe vergognare. Mostra la sua vera natura, hanno due pesi e due misure, non credono a nulla e semplicemente ritengono di essere migliori degli altri. Ieri mi ha scritto un sacco di gente di sinistra e mi hanno detto che ho fatto bene”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video forum su Corriere.it. “In quello che è accaduto ieri” con ilgovernatore della Campania “c’è anche una questione femminile. Vincenzo De Luca è un signore che non la manda a dire a nessuno, non l’ho mai sentito usare una parola del genere connessun’altro. Qual è il messaggio? Le donne si possono insultare perché sono deboli. Non siamo deboli, i bulli sono deboli perché come si è visto sono bravi a fare i gradassi dietro le spalle maquando li affronti non li fanno più i gradassi. È finito il tempo in cui le donne devono subire e mi aspetto di sentire anche una parola delle femministe”. “Dispiace – ha aggiunto Meloni – che Elly Schlein abbia perso un’altra occasione di dimostrare che può essere il cambiamento che aveva promesso. Le avevo chiesto quando fui insultata da De Luca di dire qualcosa e non aveva avuto il coraggio di farlo. Ieri ha avuto il coraggio di commentare quello che ho detto io. Io continuo a tifare perchè Elly Schlein tiri fuori il coraggio che la gente si aspetta da lei come leader e come donna”.