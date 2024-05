Palermo, trovato morto marito dell’eurodeputata Francesca Donato

Roma, 25 mag. (askanews) – L’architetto Angelo Onorato, 54 anni, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, è stato trovato senza vita a Palermo all’interno della sua auto, un suv nero Land Rover. Lo scrive il Quotidiano di Sicilia.A lanciare l’allarme – spiega Qds – è stata proprio la vice segretaria della Dc Francesca Donato, ex Lega, parlando con alcuni amici che l’hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito, con cui era sposata da oltre vent’anni. Stando a quanto emerso, Onorato aveva qualcosa di stretto intorno attorno al collo, forse una fascetta da elettricista. Esclusi invece i colpi di pistola, di cui si era parlato in un primo momento.