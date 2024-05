Mantovano: fenomeno Fentanyl anche in Italia, attenzione al dark web

Roma, 9 mag. (askanews) – Il lavoro avviato dal governo per contrastare la diffusione di droghe sintetiche, in particolare il fentanyl, “sta facendo emergere un fenomeno che in Italia non ha la consistenza e gli effetti devastanti che ha in altre parti del mondo, a partire dagli Usa, ma che esiste. Il nostro impegno si snoda su vari livelli a cominciare da quello internazionale”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, nel corso della conferenza stampa sull’aggiornamento delle attività previste dal Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici.In particolare Mantovano ha spiegato l’importanza del “monitoraggio del web” perchè il fentanyl si trova “in particolare nel dark web e deep web, soprattutto presso siti cinesi con recapito per posta e pagamento in criptovalute, dunque non tracciabili. Questo dovrebbe rendere tutti molto attenti, in particolare le famiglie nel verificare che i figli evitino di praticare questi siti”.