Papa a Venezia: sia sempre segno bellezza accessibile a tutti

Città del Vaticano, 28 apr. (askanews) – “Venezia, che da sempre è luogo di incontro e di scambio culturale, è chiamata ad essere segno di bellezza accessibile a tutti, a partire dagli ultimi, segno di fraternità e di cura per la nostra casa comune. Venezia è terra che fa fratelli”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’omelia nella messa in piazza San Marco a Venezia. In prima fila, ad ascoltarlo, il ministro Carlo Nordio, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e il sindaco della città, Luigi Brugnaro.