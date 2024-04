Roma, 21 apr. (askanews) – E’ del 27,56 per cento l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Basilicata, alle ore 19 di oggi. Nel 2019 alla stessa ora era del 39,73%. Si vota fino alle 23 e le urne saranno aperte anche domani dalle 7 alle 15. Nella provincia di Matera ha votato il 29,11%, mentre nella provincia di Potenza il 26,88.