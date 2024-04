Incidente stradale in Campania, morti due carabinieri

Milano, 7 apr. (askanews) – Due carabinieri hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in provincia di Salerno. Lungo il percorso che collega i comuni di Eboli e Campagna, sono state coinvolte tre auto, una delle quali era quella dei militari. Le vittime sono il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni e l’appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni, entrambi originari della Puglia. Prestavano servizio alla stazione di Campagna.Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, tra cui un terzo militare. Sei ambulanze sono arrivate sul posto. L’incidente si è verificato sulla strada statale 91 della Valle del Sele, che collega il Quadrivio di Campagna alla località Sant’Andrea. “È con profondo dolore che esprimo, a nome mio e di tutta la famiglia della Difesa, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro, militari dell’Arma scomparsi ieri sera a causa di un tragico incidente stradale durante lo svolgimento del loro servizio di controllo del territorio. Un pensiero di vicinanza e auguri di pronta guarigione all’altro carabiniere rimasto ferito”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto dopo il tragico incidente avvenuto ieri sera sulla statale 91 a Campagna, provincia di Salerno, dove hanno perso la vita due carabinieri. Un altro militare è rimasto ferito e si trova in prognosi riservata presso l’ospedale di Eboli.“Ho espresso all’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa e al Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, le mie più sentite condoglianze. Tutta la Difesa si stringe idealmente ai familiari e agli affetti più cari del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro”, ha affermato il ministro.