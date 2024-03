Caccia, Costa-Zanella: appello a Mattarella, fermare pdl Bruzzone

Roma, 30 mar. (askanews) – “Signor Presidente, è in corso un feroce tentativo di smontare la legge quadro sulla tutela della fauna selvatica, la 157 del 1992: se avesse successo sarebbe letale per il patrimonio faunistico italiano”. E’ l’appello che il vicepresidente della Camera Sergio Costa (M5S) e la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella rivolgono congiuntamente al capo dello Stato Sergio Mattarella. “La proposta di legge del leghista Francesco Bruzzone – spiegano – è in corso di esame nella commissione Agricoltura della Camera e ‘spara’ letteralmente sulla 157: la sua filosofia è quella di una esaltazione ideologica della caccia, contro il dettato Costituzionale, contro la scienza, contro la cultura dei cittadini: dai richiami vivi alla caccia sette giorni su 7 ai più ampi poteri alle regioni, verrebbe superata l’attuale impostazione delle norme che regolano la caccia sulla base di criteri scientifici, azzerando, infatti, l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, l’Ispra, sostituito da un ente politico”.(Segue)