Ue, Meloni: tutti sanno che non governerò mai con la sinistra

Potenza, 25 mar. (askanews) – “Siamo tutti in campagna elettorale, e le campagne elettorali io le capisco, dopodiché non sono preoccupata, posso dirle questo: tutti sanno, in Italia e all’estero, che se c’è una che non ha mai governato e mai governerà con la sinistra” questa “si chiama Giorgia Meloni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sulla recente kermesse sovranista organizzata dal leader della Lega Matteo Salvini prima di entrare all’Università della Basilicata a Potenza dove, insieme al governatore della regione Vito Bardi, firmerà a breve il patto di coesione e sviluppo tra regione e governo.