Susan Sarandon al Riviera International Film Festival 2024

Roma, 22 mar. (askanews) – Susan Sarandon sarà in Italia protagonista dell'ottava edizione del Riviera International Film Festival (Riff), dal 7 al 12 maggio a Sestri Levante. L'attrice pluricandidata agli Academy Awards, e vincitrice di un Oscar per il suo ruolo da protagonista in "Dead Man Walking", è una delle interpreti più amate da pubblico e critica in tutto il mondo e naturalmente anche in Italia, dove ha ricevuto due volte il David di Donatello come miglior attrice straniera.Protagonista di una carriera stellare, le sue interpretazioni indimenticabili in pellicole come "Thelma & Louise", "The Rocky Horror Picture Show", "Atlantic City", "U.S.A.", "Le streghe di Eastwick", "L'olio di Lorenzo", "Il cliente", "Piccole Donne", "Nemiche amiche", fanno parte della storia del cinema. Susan Sarandon sarà membro della Giuria ufficiale del Festival, per i lungometraggi diretti da registi under 35, e protagonista di una masterclass in cui si racconterà al pubblico. Con l'attrice americana, che si aggiunge alla regista Eva Orner (1 Oscar) e al montatore Pietro Scalia (2 Oscar) salgono a tre i vincitori di premi Oscar presenti al Riff 2024.