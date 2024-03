RespirVirNet: stabile l’incidenza delle sindromi simil-influenzali

Roma, 15 mar. (askanews) – Stabile il numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia rispetto alla settimana precedente secondo il rapporto RespirVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella decima settimana del 2024, l’incidenza è pari a 6,3 casi per mille assistiti (6,4 nella settimana precedente).Ed è stabile in tutte le fasce di età. Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età in cui si osserva un livello di incidenza di 18,1 casi per mille assistiti (19,4 nella settimana precedente). Il numero di sindromi simil-influenzali – si legge nel bollettino – è sostenuto, oltre che dai virus influenzali, anche da altri virus respiratori. Tutte le Regioni/PPAA, tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, registrano un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale tranne il Molise e la Basilicata che tornano al livello di base. Valle d’Aosta e Calabria non hanno attivato la sorveglianza RespiVirNet.