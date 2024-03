Ponte sullo Stretto, Salvini: entro 2032 il primo treno

Padova, 15 mar. (askanews) – “Entro il 2032, come per il tunnel del Brennero, anche tra Reggio Calabria e Palermo passerà il primo treno sul Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opera che porterà alcuni miliardi di euro di valore aggiunto a tutto il Paese, anche in Lombardia e Veneto che saranno tra le regioni che ne guadagneranno di più”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, oggi a Padova.