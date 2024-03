Meloni a Firenze: le risorse Fsc sono preziose contro le disparità

Roma, 13 mar. (askanews) – “E’ il quindicesimo accordo che il governo firma con una regione e una provincia autonoma, è un lavoro di cui andiamo fieri”, “sono risorse importanti che servono a combattere le disparità… sono fondi estremamente preziosi. Sono molto contenta, presidente Giani, del lavoro fatto insieme, è un accordo serio”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando a Firenze in occasione della firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Toscana.Vogliamo che “queste risorse arrivino a terra tutte e più velocemente possibile” ha aggiunto Meloni, ricordando che “l’Italia non naviga nell’oro e non si può permettere di disperdere risorse”. “Abbiamo cercato di dare una mano alle Regioni, con gli accordi di coesione garantiamo anche la somma di cofinanziamento dei fondi europei” ha detto Meloni. “Credo che sia un lavoro prezioso se lo mettiamo in rete con le altre fonti di finanziamento che abbiamo”, “il rischio da evitare è avere fonti di finanziamento che non si parlano tra loro”. “Con l’accordo di oggi destiniamo complessivamente 683 milioni” e, facendo un conto complessivo con altri finanziamenti, “arriviamo a un miliardo di euro per la Toscana”.”Il tema della tutela e della salvaguardia dell’ambiente diventa centrale specialmente per una regione come questa” ed è “una scelta coraggiosa” da parte della politica. Poco prima, parlando del Pnrr, Meloni ha detto che “oggi abbiamo ottimi risultati sul Pnrr… spesso abbiamo letto di dubbi sulla capacità di spendere queste risorse ma a volte ci sottovalutiamo”. “La revisione del Pnrr ci ha consentito di mettere in sicurezza alcuni interventi” ha aggiunto.