Regionali in Abruzzo, Marsilio: il campo lungo ha battuto il campo largo

L’Aquila, 11 mar. (askanews) – “Il campo lungo ha battuto il campo largo”. Così il neo rieletto presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della prima conferenza stampa nell’auditorium di Palazzo Silone, sede della Regione a L’Aquila. “Qui in Abruzzo era proprio un uno contro uno, un derby totale che abbiamo stravinto. Credo che faccia bene anche come analisi politica e come indicazione al governo: questa è la strada giusta che sta percorrendo, il consenso dei cittadini è alto e continuerà ad esserlo per lungo tempo soprattutto se continua a governare bene”, ha aggiunto il candidato del centrodestra unito.“Schlein ha perso completamente la partita”, ha aggiunto il neo rieletto Marsilio, aggiungendo: “E’ stato curioso assistere alla calata in massa delle vecchie glorie, zio Bersani, nonno Vendola, non so chi altro potessero riesumare per galvanizzare l’elettorato con l’effetto simpatia e pacche sulle spalle”, ma “hanno perso in maniera anche abbastanza netta”. Adesso “per formare la giunta adotteremo il solito buon senso, competenza e riconoscimento die pesi e dei valori sia numerici che di qualità, ma non avremo problemi a formarla”, ha deto Marsilio, nel corso della prima conferenza stampa nell’auditorium di Palazzo Silone, sede della Regione a L’Aquila.Poco dopo Marsilio ha confidato quale sia la sua unica preoccupazione: “L’unica cosa mi dispiace e mi preoccupa di questa strepitosa vittoria è che mi ci perderò la barba, anche se solo per qualche giorno. Se senza pietà voi mi chiederete di fare questo, preparate il pennello perché io sono di parola”, ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, dove qualche giorno fa aveva promesso, in caso di vittoria, il ‘fioretto’ del taglio della barba. Dopo la vittoria, ha proseguito Marsilio, “mi sono attaccato direttamente alla bottiglia” di spumante abruzzese. Niente balli: “Alla fine siamo andati a dormire, siamo un po’ vecchierelli”.