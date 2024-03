Regionali Abruzzo, affluenza alle 12 in aumento: 15,9%

Roma, 10 mar. (askanews) – Alle ore 12, cinque ore dopo l’apertura dei seggi, l’affluenza alle elezioni regionali in Abruzzo nelle 1.634 sezioni è stata del 15,9%. Votano fino alle 23 1.214.984 cittadini (619.921 donne e 595.063 uomini) per scegliere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale. Lo scrutinio proseguirà no stop nella notte fino al risultato definitivo. L’affluenza parziale risulta in aumento rispetto al 2019 di circa il 2%.