Abruzzo, affluenza alle 19 al 43,96%, leggero aumento dello 0,6%

Roma, 10 mar. (askanews) – L’affluenza alle urne alle 19 per le Regionali in Abruzzo si attesa al 43,96%, ovvero in leggero aumento dello 0,6% rispetto alle elezioni di cinque anni fa. L’aumento maggiore nelle alle 19 si è registrato nei seggi in provincia dell’Aquila: 47,49%, ovvero +3% rispetto al 44,50% delle precedenti regionali. In aumento, seppur lieve, l’affluenza anche nei seggi nelle province di Teramo (44,67% ovvero + 0,7%) e Pescara (44,45% ovvero + 0,5%). In calo invece è risultata nei seggi in Provincia di Chieti: 40,37%, ovvero – 0,5%)