Basilicata, M5S: impegno di tutti su progetto e nome condiviso

Roma, 8 mar. (askanews) – Il M5S “continua a lavorare senza risparmio per un progetto condiviso e di ampio respiro in grado di far voltare pagina alla Basilicata. Il confronto che si è sin qui sviluppato è stato importante e fruttuoso; occorre però un ulteriore passaggio per giungere all’indicazione di una candidatura credibile e unitaria, che faccia sentire tutte le forze coinvolte rappresentate e rispecchi la volontà di cambiamento espressa dal territorio lucano”. Così il Movimento Cinque Stelle. “Per questa ragione il M5S si è confrontato con Angelo Chiorazzo, rappresentante di Basilicata Casa comune, confermando la vocazione unitaria che ha già dimostrato di poter creare premesse di cambiamento in Sardegna e in Abruzzo, dove il progetto politico interpretato da Alessandra Todde si è rivelato vincente e quello interpretato da Luciano D’Amico si sta rivelando fortemente competitivo. L’incontro avvenuto oggi ci dice che c’è la volontà da parte di tutti gli attori di impegnarsi per un progetto ed un nome condiviso. Siamo disponibili, così come dimostrato, a sederci per trovare insieme la soluzione che rappresenti il futuro migliore per questa regione”, si conclude in una nota.