Conte: su Chico Forti complimenti al governo, ha lavorato bene

Pescara, 2 mar. (askanews) – “Complimenti al governo per Chico Forti. Complimenti alla nostra filiera diplomatica all’ambasciatrice Zappia in particolare, che è Washington, hanno lavorato bene, su questo non si discute”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Pescara, nel corso del tour elettorale delle elezioni regionali in Abruzzo del prossimo 10 marzo, commentando l’annuncio dagli Usa della premier Meloni sul rientro in Italia di Chico Forti.