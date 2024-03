È padel boom in Veneto: nel 2023 +40% di campi, Venezia leader

Roma, 1 mar. (askanews) – Il torneo Mediolanum Padel Cup 2024 (Venezia Mestre, 26 febbraio-3 marzo) un Open FITP che ha richiamato 81 coppie tra tabellone maschile (62 coppie) e femminile (19) rappresenta un passaggio importante nella crescita del padel in Veneto, regione che fa segnare una vera e propria impennata nel bilancio impiantistico sul territorio.Una crescita evidente nell’analisi di ‘Mr Padel Paddle’ – sito che da tempo rappresenta un punto di riferimento (non solo) statistico del movimento padelistico – che inquadra il bilancio regionale in 166 strutture, delle quali 143 club e 23 strutture ricettive, per 486 campi da padel. Rispetto all’anno precedente, sottolinea la nota – nel 2023 vi è stato un incremento del 30 per cento delle strutture e del 40 per cento dei campi, un bilancio che fa del Veneto la regione che in Italia ha fatto segnare il maggior tasso di crescita nell’ultimo anno. Nel 2023 sono state realizzate 38 nuove strutture per 139 campi, una crescita enorme se si considera che per motivi climatici rispetto a regioni meno ‘rigide’ – in Veneto il ricorso alle coperture dei campi è certamente più necessario che nel Centro- Sud – con il 57 per cento dei campi indoor e il restante 43% open. Anche il rapporto campo-circolo è particolarmente lusinghiero per il Veneto: Vi sono circa 3 campi per struttura rispetto al 2,6 della media nazionale. Venezia è leader nella mappatura campi-circoli della Regione Veneto e il Venezia Padel Club di via Vendramin, nel quale si sta disputando il Mediolanum Padel Cup, per struttura, numero di campi nella proporzione indoor-open è al primo posto sul territorio regionale. In totale, i comuni dove si può giocare a padel in Veneto sono 94, con una buona distribuzione territoriale. Infine, i social con più di 220mila veneti che seguono regolarmente le vicende del padel nazionale e internazionale su Instagram.