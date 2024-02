De Luca: ricatto politico Meloni-Fitto a Campania, scandalo vergognoso

Napoli, 27 feb. (askanews) – “Siamo di fronte ad un ricatto politico del governo Meloni, a una prova di assoluta incapacità amministrativa e ci dobbiamo confrontare con un ritardo, ad oggi, di un anno e mezzo nella firma del contratto di coesione fra Regione Campania e Governo nazionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a margine di un appuntamento a Napoli.“È uno scandalo di cui sarebbe bene che parlasse l’opinione pubblica, il mondo dell’informazione. È una vergogna perché – ha proseguito – è semplicemente un tentativo di ricatto politico che noi abbiamo respinto. La battaglia deve continuare fino a quando non sblocchiamo queste risorse che sono destinate al Sud e alle comunità del Sud, non alla Meloni o a Fitto. Veniamo anche da una vergogna che abbiamo conosciuto una decina di giorni fa, l’aggressione ai sindaci, non si è mai visto in Italia un episodio così scandaloso di cui non si è parlato abbastanza, una vergogna. Abbiamo resistito anche a questa vergogna, adesso dobbiamo andare avanti fino al risultato finale”, ha concluso.