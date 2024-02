Biden apre la strada a Mark Rutte alla guida della NATO

Roma, 22 feb. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden sta sostenendo il primo ministro olandese Mark Rutte nel diventare il prossimo segretario generale della NATO, ha detto mercoledì un funzionario americano. Lo scrive Politico. È probabile che il sostegno di Biden spinga più alleati a unirsi alla nomina di Rutte, dopo mesi di contese tra lui e diversi altri leader europei per l’incarico. Al funzionario statunitense è stato concesso l’anonimato per rivelare il sostegno del presidente su una questione che non ha sostenuto pubblicamente. Politico ha riferito mercoledì che due terzi dei paesi della NATO sostengono la nomina di Rutte ad assumere la guida dell’alleanza militare entro la fine dell’anno. Il mandato dell’attuale capo della NATO Jens Stoltenberg, che ha guidato costantemente il blocco politico-militare attraverso un periodo tumultuoso nella politica transatlantica dal 2014, scade in ottobre.