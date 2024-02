“Il sesto sigillo”, artisti con Ultima Generazione su crisi climatica

Roma, 21 feb. (askanews) – Ultimi quattro appuntamenti di febbraio a Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, il Laboratorio di Alta Formazione artistica e Hub culturale della Regione Lazio diretto da Tosca.Si comincia venerdì 23, alle 19, con “Il sesto sigillo”, maratona artistica organizzata in collaborazione con Ultima Generazione. Un incontro con al centro il tema della crisi climatica, al quale parteciperanno esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, scrittori, intellettuali, ambientalisti tra i quali Erri De Luca, Diana Tejera, David Riondino, Valerio Magrelli, Vauro, Nathalie, Ginevra Bompiani Beabaleari, Carlotta Muston, Chloé Bertini per confrontarsi sull’argomento e sensibilizzare sui rischi che corrono la terra e l’umanità. A condurre l’evento David Riondino e Tommaso Juhasz. Sabato 24 il concerto di Mario Corvini con la Young Art Jazz Ensemble e Gabriele Coen ripercorre attraverso arrangiamenti orchestrali inediti le tappe più importanti dell’attività compositiva e concertistica del sassofonista, clarinettista e compositore, fondatore tra l’altro dei Klezroym, la più importante formazione italiana di musica Klezmer con cui è tra i massimi divulgatori in Europa.Domenica 25 Officina Pasolini inaugura un nuovo percorso dedicato ai grandi documentari con la proiezione del pluripremiato “Il sale della vita”, candidato all’Oscar, al David di Donatello e vincitore ai Cesar. Il documentario ripercorre la vita e la carriera del brasiliano Sebastião Salgado, uno dei maggiori fotografi viventi al mondo. La programmazione di febbraio si chiude mercoledì 28, con la presentazione del libro “Faccette nere – Inni e canzoni all’origine del razzismo italiano” di Felice Liperi, critico musicale, programmista RAI, per molti anni conduttore e curatore di programmi per Radio3 (Fahrenheit, Alza il volume, Sei gradi). All’incontro, moderato da Andrea Barbetti, docente e membro dell’ANPI, parteciperanno Andrea Colombo, giornalista del quotidiano Il Manifesto, Stefano De Santis, docente ed esperto multimediale, e Stefano Scialotti, regista e autore. Angelica Accarino, attrice diplomata della sezione Teatro di Officina Pasolini, leggerà degli estratti del libro.L’evento del 23 febbraio ha inizio alle 19, tutti gli altri eventi iniziano alle 21.00. L’evento del 17 sarà in streaming online sul canale Facebook di Officina Pasolini.