Il Cremlino: è inaccettabile la richiesta d’indagine internazionale sulla morte di Navalny

Roma, 20 feb. (askanews) – Gli appelli dell’alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell per una “indagine internazionale indipendente” sulla morte del leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny non sono accettabili per Mosca, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Ria Novosti.Ieri Borrell ha affermato che Mosca dovrebbe consentire un’indagine internazionale sulla morte di Navalny, nonostante il governo affermi che si tratta di un affare interno del paese. “Non accettiamo affatto tali richieste, soprattutto da parte del signor Borrell”, ha detto Peskov in un briefing alla stampa. “Il presidente russo Vladimir Putin non ha visto il discorso di Yulia Navalnaya” detto il portavoce Dmitri Peskov, che ha definito le parole della vedova rivolte al presidente russo infondate e “rozze”, ma le ha lasciate senza commenti, dato che Yulia Navalnaya è vedova. “Naturalmente si tratta di accuse assolutamente infondate e rozze contro il capo dello Stato russo”, ha affermato Interfax.