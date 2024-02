Zaia a Ciriani: non sono eterno? Simpatico, ma non ho tempo da perdere

Roma, 15 feb. (askanews) – “L’eternità non è di questo mondo, è vero che nessuno è eterno. Trovo anche simpatico, mi fa un po’ sorridere, pensare che l’unico dibattito di questo paese sia il sottoscritto, ma io c’ho altro da fare, non ho tempo da perdere, se l’unico problema è il mio futuro ne prendo atto… Mi sento un po’ come san Sebastiano con le frecce che arrivano…”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia intervistato a Ping Pong su Rai Radio 1 rispondendo a una domanda sul terzo mandato per i governatori e alle affermazioni in merito del ministro Luca Ciriani.“Parlare di terzo mandato sembra quasi una difesa della poltrona ma qui si tratta di fare una scelta di campo, mettendo al centro i cittadini protagonisti delle loro scelte… – ha spiegato – I cittadini non sono degli idioti e sanno mandare a casa sindaci e governatori dopo la prima legislatura, dire che si creano centri di potere vuol dire che non si stimano i cittadini”. “Quando è scoppiato il covid nel 2020 avevo di lì a tre mesi le elezioni regionali, ma non ho pensato a quelle ho pensato di chiudere tutto per il bene dei veneti e tutti erano contro… Oggi penso al bene dei veneti e non voglio sprecare un istante del mio tempo per la politica, dopo di che scioglierò la riserva qualche giorno prima della scadenza del mio mandato”, ha concluso.