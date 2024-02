Salvini: viviamo tempi difficili, problema Italia non è Salvini

Roma, 11 feb. (askanews) – “Per molti il problema dell’Italia sono io: è Salvini. Ma non è così. Il problema è che ora sono tempi difficili per molti.Lo dicevo ben prima che arrivassero i trattori. Ed allora io cerco di ascoltare chi ha più bisogno. Faccio il mio lavoro di vicepremier semplicemente perchè diverse milioni di italiani lo hanno chiesto, non per avere titoloni sui giornali. Lo faccio consapevole che questi sono tempi difficili per molti.La Lega sta sempre dalla parte del popolo”. Lo ha affermato fra l’altro il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, al termine di un comizio elettorale ad Alghero per le Regionali in Sardegna.