Faccia a faccia privato di un’ora tra Blinken e Netanyahu (che terrà una conferenza stampa in serata)

Roma, 7 feb. (askanews) – Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un faccia a faccia di circa un’ora con il premier israeliano Benjamin Netanyahu prima che l’incontro venisse aperto ad altri funzionari israeliani. Lo riporta la Cnn.Stando a quanto riferito dall’ufficio del premier israeliano, si è trattato di un “incontro privato lungo e approfondito”. Ora Biden e Netanyahu stanno partecipando a una discussione che vede coinvolti da parte israeliana il ministro della Difesa, il ministro per gli Affari Strategici, il Direttore del Consiglio di Sicurezza Nazionale, il Direttore del Mossad, il Direttore dello Shin Bet, il Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane, il Segretario militare del Primo Ministro, il segretario di gabinetto e il consigliere per la politica estera del premier.Da parte americana sono presenti il consigliere diplomatico, il sottosegretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente, l’inviato speciale per le questioni umanitarie in Medio Oriente e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele. Dopo aver incontrato il segretario di Stato americano Antony Blinken per discutere di un possibile accordo sugli ostaggi con Hamas, il primo ministro Benjamin Netanyahu terrà una conferenza stampa questa sera a Gerusalemme alle 19.30. Lo riferiscono i media ebraici. Sarà la prima conferenza stampa che Netanyahu terrà a Gerusalemme invece che nel quartier generale militare di Kirya a Tel Aviv dall’inizio della guerra.