Sisto: sul caso Salis la Farnesina e il ministero della Giustizia sono sul pezzo, la strada è il dialogo

Milano, 4 feb. (askanews) – “Oggi l’obiettivo è portare Ilaria Salis in Italia e per riuscirci la strada è quella del dialogo. Il governo, sia con la Farnesina che con la Giustizia, è sul pezzo. Ma dobbiamo ricordare che non possiamo intervenire sui giudici ungheresi, così come la politica ungherese non potrebbe intervenire sui giudici italiani. Dobbiamo, tenendo alta la sorveglianza sul rispetto delle garanzie, lasciare lavorare serenamente la giustizia ungherese”. Così a Agora’, su Rai Tre, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.