Meloni a Tokyo, in agenda Kishida e vertici con i grandi gruppi

Tokyo, 4 feb. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi a Tokyio per una missione che ha un duplice obiettivo: da un lato il passaggio di consegne tra la presidenza giapponese e quella italiana del G7, dall’altro il consolidamento dei rapporti economici con il governo e le grandi imprese del Paese.Meloni era attesa nella capitale giapponese oggi alle 19.30 (le 11.30 in Italia). Domani, alle 18.30 ore locali, vedrà a Palazzo Kantei il premier Kishida Fumio, per un incontro che avrà al centro l’agenda del G7, le relazioni bilaterali ma anche i grandi temi di politica internazionale. Alle 19.20 sono previste dichiarazioni congiunte alla stampa. Prima però, alle 16, nella residenza dell’ambasciatore italiano, incontrerà i vertici dei grandi gruppi economici con interessi in Italia. L’obiettivo, viene sottolineato, è “rafforzare le già ottime collaborazioni industriali, promuovere nuovi partenariati e attrarre investimenti”.Meloni incontrerà quindi i vertici di Mitsubishi Heavy Industries; Hitachi Ltd; Ntt (Nippon Telegraph and Telephone) corporation; Denso Corporation; Ebara Corporation; Mitsubishi Ufj Financial Group inc. (mufg); Marubeni Corporation; Mitsui & Co. Mitsubishi Heavy Industries è una delle più grandi aziende multinazionali nei settori aerospazio e industria della difesa, infrastrutturale, ingegneria e meccanica del Giappone, con sede a Tokyo. Mitsubishi è l’azienda leader giapponese nel programma trilaterale (UK, Italia e Giappone) Global Combat Air Program (GCAP) nel settore della difesa.Hitachi Ltd, multinazionale che opera principalmente nei settori dell’elettronica, ferroviario e Digital Mobility Transition, e produzione di batterie, ha un investimento complessivo in Italia superiore al miliardo di euro. Ntt (Nippon telegraph and telephone) Corporation, multinazionale del settore IT (telecomunicazioni, servizi finanziari e multi-utility, manifatturiero e sanità) è presente in Italia (Milano, Roma, Torino, Genova, Treviso, Pisa, Napoli e Cosenza) attraverso la controllata NTT DATA Italia. A Cosenza è localizzato uno dei 3 maggiori hub mondiali di ricerca e sviluppo (insieme a quelli di Tokyo e Palo Alto, in California) che opera in stretta collaborazione con l’Università della Calabria e con il territorio. Sul tavolo ci sono investimenti per il rafforzamento delle sedi di Napoli, Roma, Torino e Cosenza e apertura sedi in Sicilia e Puglia.Denso Corporation fa parte del Gruppo Toyota e si concentra principalmente nei settori di sviluppo e produzione di sistemi integrati e componenti automobilistici. Presente in Italia con le controllate DENSO Thermal Systems S.p.A. a Poirino (Torino), ex Magneti Marelli Climatizzazione, nel settore macchinari-automotive, e DENSO Manufacturing Italia S.p.A. (in provincia di Chieti) nel settore elettronica-automotive. Ebara Corporation opera nel settore della produzione di macchinari industriali (componentistica di precisione e pompe idrauliche) e nei settori energia, ambiente e infrastrutture (produzione di compressori, turbine, termovalorizzatori e impianti di trattamento delle acque reflue). Presente in Italia dal 1989 con la controllata EBARA Pumps Europe (EPE) Spa con sede attuale a Gambellara (provincia di Vicenza), EPE rappresenta uno dei più importanti produttori di elettropompe per il mercato industriale e domestico in Europa, operando nel drenaggio e acque reflue, nell’industria, nell’approvvigionamento idrico e nell’edilizia civile grazie al nuovo stabilimento di Gambellara, il più grande in Europa del Gruppo, inaugurato nel 2018. Mitsubishi Ufj Financial Group inc. (MUFG) – creato nel 2005 dalla fusione tra Mitsubishi Tokyo Financial Group e UFJ Group – MUFG è il più grande gruppo bancario del Giappone e quarto a livello mondiale – è presente in Italia con la sua branch di Milano sin dal 1972, ha all’attivo una partnership con il MIMIT (e in precedenza Invitalia) per l’attrazione e la facilitazione degli investimenti giapponesi in Italia e negli anni ha sostenuto investimenti di gruppi e aziende italiane in alcuni settori strategici come energia e infrastrutture. Mitsui & Co., Ltd., una delle principali società di trading e investimento del Giappone, opera in vari settori tra cui risorse minerarie e metalliche, energia, macchinari e infrastrutture, prodotti chimici, prodotti siderurgici, innovazione e sviluppo aziendale. Presente a Milano dal 1969 come Mitsui & Co. Italia S.p.A., si occupa principalmente di importazione ed esportazione dall’Italia di fibre e tessuti, abbigliamento e accessori, prodotti alimentari, chimici, plastici, compositi, componenti per macchinari, attrezzature industriali e prodotti farmaceutici. Marubeni Corporation è tra le più importanti trading company del Giappone con un ampio ventaglio di settori di investimento tra cui IT solutions, food e agri business, infrastrutture e mobilità, spazio e aerospazio, edilizia e costruzioni, finanza. Lo scorso novembre ha annunciato un investimento come lead investor nell’azienda italiana D-Orbit nel settore della space economy.