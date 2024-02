Formula1, per Lewis Hamilton possibile approdo in Ferrari

Roma, 1 feb. (askanews) – Lewis Hamilton in Ferrari. La notizia, rilanciata da Sky UK, rimbalza sul web con le anticipazioni del Corriere della Sera. Il sette volte campione del mondo approderebbe a Maranello nel 2025, ma non è escluso che il colpo possa essere anticipato addirittura di una stagione. L’ufficialità, scrive la Gazzetta dello Sport online, potrebbe anche arrivare in giornata. Se quest’operazione dovesse andare in porto, Lewis dovrebbe sostituire Carlos Sainz, e il Cavallino si assicurerebbe un dream team composto dallo stesso Hamilton e da Charles Leclerc, fresco di rinnovo di contratto.