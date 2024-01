Al via le riprese de “Il Patriarca 2” di e con Claudio Amendola

Roma, 30 gen. (askanews) – Al via le riprese della serie tv “Il Patriarca 2”. Lo ha annunciato Camfilm, società di produzione guidata da Camilla Nesbitt. L’avvincente saga familiare, che vede come protagonista principale Claudio Amendola – nuovamente anche nelle vesti di regista – andrà in onda in sei prime serate a inizio 2025 su Canale 5.Accanto ad Amendola, nel ruolo del capofamiglia Nemo Bandera, gli attori Antonia Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio, Giulia Bevilacqua, Michele De Virgilio, Giulia Schiavo e Primo Reggiani. “Sono felice di rinnovare la mia collaborazione con Claudio Amendola in questo doppio ruolo di regista e attore – ha detto Camilla Nesbitt – ceo di Camfilm – il Patriarca 2 è una serie che sono certa appassionerà gli spettatori: una saga familiare ricca di colpi di scena ed emozioni, imperniata su personaggi controversi e imprevedibili, ambientata, come in occasione della prima stagione, in una terra magnifica come la Puglia”.“Il Patriarca 2”, anche per questa seconda stagione, viene girato tra la Puglia e il Lazio per un totale di 20 settimane di riprese. La serie è scritta da Roberto Jannone, Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sofia Assante.