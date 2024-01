Bifest 2024, tra i premiati Matteo Garrone e Paola Cortellesi

Roma, 19 gen. (askanews) – In occasione del Bifest – Bari International Film e Tv Festival – che si svolgerà dal 16 al 23 marzo, promosso dalla Regione Puglia e prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission (con la direzione artistica di Felice Laudadio) sono stati annunciati i premi che verranno conferiti ai film italiani della più recente produzione, valutati dalla commissione critici del Bifest: il Premio Franco Cristaldi per il miglior produttore va a Mario Gianani, Lorenzo Gangarossa per C’è ancora domani di Paola Cortellesi; il Premio Mario Monicelli per il miglior regista a Matteo Garrone per Io capitano; il Premio Ettore Scola per la regista rivelazione a Paola Cortellesi per C’è ancora domani.Premio Furio Scarpelli per la migliore sceneggiatura a Giorgio Diritti, Fredo Valla per Lubo; Premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista ad Alba Rohrwacher per Mi fanno male i capelli; Premio Vittorio Gassman per il miglior attore protagonista a Pierfrancesco Favino per Comandante; Premio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista a Barbora Bobulova per Il sol dell’avvenire; Premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista a Sergio Rubini per Felicità; Premio Ennio Morricone per il miglior compositore: Andrea Farri per Io Capitano. Premio Giuseppe Rotunno per il miglior autore della fotografia: Luca Bigazzi per Felicità; Premio Dante Ferretti per il miglior scenografo: Maurizio Sabatini per L’ordine del tempo. Premio Roberto Perpignani per il miglior montatore: Francesca Calvelli, Stefano Mariotti per Rapito; Premio Piero Tosi per il miglior costumista Alberto Moretti per C’è ancora domani. A Matteo Garrone verrà inoltre conferito il “Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence”.