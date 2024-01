Berlinale, “Il cassetto segreto” di Quatriglio nella sezione Forum

Roma, 17 gen. (askanews) – “Il cassetto segreto”, film documentario diretto da Costanza Quatriglio, sarà presentato nella sezione Forum al Festival di Berlino. L’opera, prodotta da Indyca, Luce Cinecittà con Rai Cinema, e che uscirà prossimamente distribuita dal Luce Cinecittà, è un viaggio nei ricordi, nella biblioteca e nell’archivio del padre della regista, Giuseppe Quatriglio, firma storica del Giornale di Sicilia e di altre importanti testate, scrittore, saggista e amico di personalità di cultura del Novecento. Un racconto che mescola memoria personale e collettiva e si dipana attraverso fotografie, bobine 8mm, registrazioni sonore realizzate dal padre dagli anni ’40 in poi in Europa e nel mondo, e le riprese effettuate dalla regista tra il 2010 e il 2011 con lui quasi novantenne.“La scoperta di oltre 60.000 negativi fotografici scattati da mio padre dal 1947 in poi, decine di bobine 8mm e centinaia di ore di registrazioni sonore, mi ha fatto comprendere che avevo la possibilità straordinaria di realizzare un film che ponesse al centro un intreccio di vicende e vite vissute che riverberano nella storia di noi tutti”, dichiara la regista, “Così la casa dove sono cresciuta è divenuta il set per un racconto personale e articolato che si dipana dalle sue mura per abbracciare la Sicilia, l’Europa e il mondo, in un secolo di storia”. Un cassetto dai cui escono i ricordi di un papà e di una bambina, ma anche la voce di Carlo Levi, i pensieri di Jean Paul Sartre, la stretta amicizia con Leonardo Sciascia. E le foto di Anna Magnani, Cary Grant e Ingrid Bergman, l’auto scatto mancato con Enrico Fermi, e quel disegno di Renato Guttuso e i pomeriggi con il poeta Ignazio Buttitta. Ma anche il terremoto del Belice e il muro di Berlino, la Parigi e l’America degli anni ’50. Su e giù per il ‘900, su e giù per il mondo.Leonardo Sciascia definiva l’amico Giuseppe Quatriglio “instancabile ricercatore di cose siciliane”; corrispondente in America, ha collaborato con molte importanti riviste italiane. È stato finalista Strega nel 2000 con “Sabìr”, ed è noto soprattutto per “Mille anni in Sicilia”. Il fondo a lui dedicato, donato dalla figlia Costanza alla Regione Siciliana, per la sua grande rilevanza storica è stato dichiarato di “interesse culturale” dalla Soprintendenza archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo. Costanza Quatriglio ha esordito con il pluripremiato “L’isola”, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes nel 2003 e restaurato nel 2023 da Cinecittà. Ha diretto film e documentari premiati in numerosi festival internazionali.“Il cassetto segreto” è una produzione Indyca, Luce Cinecittà con Rai Cinema, in coproduzione con Rough Cat e RSI Radiotelevisione Svizzera con il contributo del MiC- Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission e di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund, prodotto da Simone Catania, Francesca Portalupi, Michele Fornasero e Costanza Quatriglio. Soggetto e sceneggiatura di Costanza Quatriglio, fotografia di Sabrina Varani, montaggio di Letizia Caudullo, musiche di Giovanni Di Giandomenico (Editore FM Records).