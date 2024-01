Blinken promette a Zelensky: gli Usa continueranno a sostenere l’Ucraina

Milano, 16 gen. (askanews) – La promessa al presidente ucraino Volodymyr Zelensky è che il “sostegno” degli Usa – e anche degli altri Paesi alleati – a Kiev continuerà. Così il segretario di Stato americano Antony Blinken nel suo incontro a Davos con il leader di Kiev. “So che i nostri colleghi europei faranno la stessa cosa” ha detto secondo Afp.Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, presente anche lui, ha rassicurato Zelensky – che ha avuto sino ra anche un incontro con i maggiori fondi finanziari del mondo e con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg – che gli Stati Uniti e i loro alleati sono determinati “a garantire che la Russia perda e l’Ucraina vinca”. Nonostante una disputa nel Congresso americano sull’approvazione di nuovi finanziamenti, Blinken ha detto a Zelensky: “Siamo determinati a mantenere il nostro sostegno all’Ucraina e stiamo lavorando a stretto contatto con il Congresso per raggiungere questo obiettivo. So che i nostri colleghi europei faranno la stessa cosa”. Il tutto mentre si incontravano al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.