Papa Francesco: la guerra in se stessa è un crimine contro l’umanità

Roma, 14 gen. (askanews) – “Oggi la guerra è in se stessa un crimine contro l’umanità. Dobbiamo educare per la pace”. E’ l’ennesimo appello del Papa per deporre le armi in ogni angolo della terra. Lo ha rivolto al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. “Non dimentichiamo quanti soffrono la crudeltà della guerra in tante parti del mondo specialmente in Ucraina, in Palestina e in Israele – ha aggiunto il Papa al termine della recita dell’Angelus a piazza San Pietro -. All’inizio dell’anno ci siamo scambiati auguri di pace ma le armi hanno continuato ad uccidere e distruggere. Preghiamo affinchè quanti hanno potere, riflettano sul fatto che la guerra non è la via per risolvere i conflitti, perché semina morte tra civili”, ha concluso il Pontefice.