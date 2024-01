Roma, 11 gen. (askanews) – Paulo Dybala salterà sicuramente la sfida di domenica della Roma in casa del Milan. Lo riferisce Sky in merito al problema muscolare rimediato dall’argentino ieri sera nel derby di Coppa Italia contro la Lazio. Nelle prossime 24-28 ore, il giocatore si sottoporrà ad una risonanza magnetica per capire l’entità del suo infortunio al flessore e i tempi di recupero.