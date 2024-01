Regionali, Crippa: Lega conferma Solinas con gli altri uscenti

Roma, 9 gen. (askanews) – “Per noi il candidato alla presidenza della regione Sardegna rimane Christian Solinas. Come rimangono gli altri uscenti: Cirio in Piemonte, Bardi in Basilicata e Marsilio in Abruzzo”. Lo ha dichiarato il vicesegretario della Lega interpellato da Affaritaliani.it. Andrea Crippa.“Al tavolo regionale c’erano liste civiche che tutte insieme hanno molti meno voti di Lega e Partito Sardi d’Azione, uno non vale sempre uno. La Dc di Rotondi non può valere come la Lega. Sta storia del tavolo regionale che avrebbe scelto Paolo Truzzu ha stancato, uno non può valere uno. I partiti hanno pesi molto diversi tra loro. Sottolineo poi che Giovanni Satta, consigliere regionale di Alleanza Sardegna, ha affermato che sarà sempre nel Centrodestra qualunque sia il candidato senza quindi esprimersi a favore di Truzzu, come dicono invece da FdI”. “Fratelli d’Italia deve accettare gli uscenti di Centrodestra e avere l’ambizione di presentare i suoi migliori uomini quando si voterà in quelle regioni dove ora governa il Centrosinistra. Fratelli d’Italia ha già il presidente del Consiglio che vale molto di più di un presidente di regione e ha l’onere o l’onore di tenere unità la coalizione”