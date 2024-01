Regionali, Barelli: per Fi vanno ricandidati gli uscenti

Milano, 8 gen. (askanews) – “Il nostro segretario nazionale Antonio Tajani ha spiegato più volte che il principio per Forza Italia è quello di ricandidare gli uscenti laddove ci siano governatori o sindaci di centrodestra”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli sul nodo delle elezioni regionali.Quanto allo scontro in corso sulla Sardegna tra Fratelli d’Italia, che vuole schierare il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, e la Lega che vuole riconfermare Christian Solinas, Barelli afferma: “Non conosco nello specifico la questione circa eventuali problematiche locali e ritengo che a questo punto se la vedranno direttamente i leader nazionali. Ma, ribadisco, il principio per Forza Italia è quello di candidare gli uscenti”, conclude il presidente dei deputati azzurri.