Venerdì 27 ottobre a San Pietro ci sarà una preghiera per la pace con altre religioni

Città del Vaticano, 18 ott. (askanews) – Papa Francesco ha annunciato, al termine dell’udienza generale di oggi, nel corso della quale ha lanciato un altro appello per la pace, di aver indetto per la giornata di venerdì 27 ottobre prossimo una “giornata di digiuno, preghiera e penitenza” in San Pietro. Un invito, ha spiegato il pontefice, al quale sono invitati anche “i fratelli” di altre confessioni cristiane e di altre religioni. “Ho deciso di indire venerdì 27 ottobre una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza alla quale invito a unirsi nel modo che riterranno opportuno, le sorelle e i fratelli delle varie confessioni cristiane o appartenenti alle altre religioni e quanti hanno a cuore la causa della pace nel mondo”, ha spieato il Papa.“Quella sera alle ore 18 in San Pietro vivremo, in spirito di penitenza, un’ora di preghiera per implorare ai nostri giorni la pace. La pace in questo mondo. Chiedo – ha poi concluso – a tutte le chiese particolari di parteciparvi, prendendo iniziative simili che coinvolgano il popolo di Dio”.