Congresso Italia Viva ratifica Renzi Segretario.Mappa partito su territori

Roma, 16 ott. (askanews) – Il congresso di Italia Viva che si è tenuto ieri ufficializza la conferma di Matteo Renzi, candidato unico, alla leadership del partito. L’ex premier è stato eletto segretario nazionale di Italia viva con 14.524 voti (su 14.964 votanti totali, tra on line e in presenza): 9.231 iscritti al partito che si sono recati fisicamente nei seggi allestiti in tutta Italia e 5.293 on line.A quanto si apprende, poi, da fonti di Italia Viva è questa la nuova leadership sui territori: in Valle D’Aosta guiderà il partito Neper Barzan; in Molise Angelo Santoro; in Basilicata Fausto De Maria; in Piemonte Silvia Fregolent; in Liguria Eugenio Musso; in Emilia Romagna Stefano Mazzetti; in Lombardia Roberto Cociancich; in Veneto Davide Bendinelli; in Toscana Nicola Danti; nelle Marche Fabiola Caprari; in Umbria Stefano Gnagnarini; in Campania Catello Vitiello; in Sicilia Davide Faraone; in Sardegna Claudia Medda; in Puglia Massimiliano Stellato; in Abruzzo Camillo D’Alessandro; nel Lazio Felice Casini. Non ancora ufficiali i dati in Calabria per un errore materiale sul solo voto on line per la presidenza provinciale di Cosenza. L’affluenza on line è stata di 5450 voti su 6761 preregistrati, pari a più dell’80%. Per quanto riguarda l’affluenza ai seggi fisici il dato nazionale è di 9231 voti.