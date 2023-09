Abi: i tassi dei nuovi mutui alle famiglie al 4,29%, il massimo da 11 anni

Navigazione articoli

Roma, 16 set. (askanews) – Continuano a salire i tassi sui prestiti in Italia, sulla scia degli aumenti ai livelli di riferimento operati dalla Bce e per i nuovi mutui alle famiglie, al 4,29% hanno raggiunto il massimo dall’aprile del 2012. Lo riporta l’Abi nel suo ultimo rapporto mensile.Secondo l’associazione bancaria gli effetti della politica monetaria restrittiva avviata dalla Bce da oltre un anno si stanno manifestando, ad esempio con la variazione negativa del Pil italiano nel secondo trimestre e riduzione della produzione industriale. E questi effetti “possono cogliersi anche nel mercato bancario in Italia”, dice l’Abi.