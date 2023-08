“La Notte dei Serpenti”, concertone di Melozzi il 31 agosto su Rai1

Navigazione articoli

Roma, 28 ago. (askanews) – Andrà in onda su Rai1, giovedì 31 agosto alle ore 23.20, la prima edizione de “La Notte dei Serpenti”, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese.Il concertone, che ha registrato 10.000 persone presenti nello Stadio del Mare lo scorso 29 luglio, diventa un programma televisivo per la regia di Angelo Bozzolini (produttore di Che Storia è la Musica con Ezio Bosso e de Il Coraggio di essere Franco) realizzato grazie al contributo del main sponsor dell’evento Confimi Indistria Abruzzo. Lo spettacolo, condotto dalla giornalista e presentatrice televisiva Monica Giandotti, è stato ripreso da 10 telecamere in 4k e montato con una ripresa fedele dall’altissima qualità artistica per restituire il ritmo del progetto artistico del Maestro Melozzi. Ad aprire la prima edizione de La Notte dei Serpenti è stato Mr.Rain, accompagnato dal coro dei Piccoli Cantori Della Pace, con “Nu seme Nu”, un’inedita versione di “Supereroi” (brano presentato al Festival di Sanremo 2023) impreziosita dal ritornello riscritto per l’occasione in dialetto abruzzese.Giusy Ferreri ha prestato la sua inconfondibile voce a “Mare Maje (Scura Maje)”, uno dei canti della tradizione popolare abruzzese. Sul palco anche Gianluca Grignani per un’emozionante esibizione di “Quando ti manca il fiato” (brano in parte registrato a Teramo e co-firmato e prodotto insieme ad Enrico Melozzi che per lui ha diretto l’orchestra del 73° Festival di Sanremo) e di “Destinazione Paradiso”, quest’ultima realizzata con nuovi arrangiamenti legati alla tradizione abruzzese e con l’accompagnamento del coro in nuove parti in dialetto inserite nel testo di uno dei più grandi successi del cantautore.Tutti gli arrangiamenti, le armonizzazioni, le orchestrazioni e le composizioni sono stati curati del direttore artistico e musicale Enrico Melozzi che ha diretto l’Orchestra dei Serpenti, composta da Marco Dirani (basso), Nicola Costa e Alberto Barsi (chitarra elettrica) , Salvatore Mufale (tastiere), Roberto Junior Spina (batteria), Alberto Barsi (chitarra elettrica), Danilo Di Paolonicola (organetto), Gionni Di Clemente (chitarre), Armando Rosilio e Martina Zecca (voci e tamburelli), Christian Di Marco (ciaramella), Carmelo Colajanni (strumenti a fiato vari), Alessandra Ventura, Martina Zecca, Teresa Scalese, Anna Azzola, Stellina, Franco Palumbo Roppoppò, Cinzia Cantoresi, Angela Cantoresi, Elena Cicconi, Monica Dezzi, Cristiana Falconi e Letizia Serpentini (voci). Il M° Melozzi, oltre a dirigere, ha suonato una chitarra romantica del 1816, appartenuta a suo nonno, e ha anche interpretato alcuni brani come cantante. A rendere ulteriormente particolari le esibizioni sono state le coreografie realizzate dal corpo di ballo composto da Lusymay Di Stefano (prima ballerina), Federica Sestili, Laura Espositi e Claudio Cirsone.Il concertone de La Notte dei Serpenti è stato promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara. La Notte dei Serpenti è stato realizzato con il contributo del main sponsor Confimi Industria Abruzzo e di BPER Banca, Strever S.p.A. e Excelsior e il supporto del Comune di Teramo.