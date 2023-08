Meloni rientrata in Puglia: sarà un autunno impegnativo

Navigazione articoli

Roma, 17 ago. (askanews) – Dopo un breve viaggio di carattere privato in Albania, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è rientrata in Puglia, dove sta trascorrendo le vacanze in una masseria nei pressi di Ceglie Messapica (Br). In una dichiarazione pubblicata sul sito del Quotidiano di Puglia ha elogiato le “bellezze” della regione e le sue “eccellenze enogastronomiche”.“Anche quest’anno – si legge sulla pagina web della testata locale – ho scelto di passare qui, con la mia famiglia, qualche giorno di agosto per ricaricare le energie in vista di un autunno che sarà molto impegnativo e importante per l’Italia. Ma tornerò presto: è infatti proprio la Puglia la sede scelta dal Governo per il G7 2024”.