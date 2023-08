Europee, Salvini: chiedo patto centodestra: mai più governo Ue con sinistre

Navigazione articoli

Roma, 12 ago. (askanews) – “Io chiedo a tutto il centrodestra di fare un patto: mai più nessuno di noi al governo in Europa alleato con le sinistre. Fra Macron e Le Pen scelgo cento volte Le Pen. Io chiedo nient’altro che realizzare al governo dell’Europa la stessa alleanza di governo che abbiamo per l’Italia, in un momento in cui in tutta Europa – per non dire nel mondo- si stanno affermando elettoralmente alleanze di governo di centrodestra”. Lo ha affermato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando alla Versiliana a Forte dei Marmi.